Нардепи ухвалили резонансний законопроєкт 5600: які і наскільки зростуть податки

"За" проголосували 255 народних депутатів.

Депутати Верховної Ради ухвалили в другому читанні проєкт №5600. Цей проєкт передбачає збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету.

Про це стало відомо під час засідання ВР 30 листопада, яке транслювалася на Youtube.

"За" підтримали 255 народних депутатів. За закон проголосували 210 депутатів з фракції "Слуга народу", 2 з фракції "Батьківщина", 18 - з фракції "За майбутнє", 19 з фракції "Довіра", 6 позафракційних.

Він набере чинності з 1 січня 2022 року, якщо президент його підпише.

Податки зростуть:

на нерухомість;

на бізнес;

для громадян.

Що зміниться

Запроваджується мінімальне податкове зобов'язання на землю – 1,4 тис. грн за гектар на рік

Податок у 18% на доходи від продажу сільгосппродукції на суму більше 12 мінімальної зарплати

Зменшення мінімальної площі землі фермерського господарства

Виключаються з платників єдиного податку 4 групи платники, які займаються розведенням свійської птиці (крім курей)

Податок на продаж другої нерухомості протягом року – 5%, третього та наступних об'єктів нерухомості – за ставкою 18%

Обмеження та відмова у праві виїзду керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів-боржників у разі невиконання податкового обов'язку

Підвищуються ставки екологічного податку, рентної плати за користування надрами та ставки акцизного податку на алкоголь та цигарки.

Варто зазначити, перша редакція законопроекту передбачала невигідну олігарху Рінату Ахметову зміну механізму нарахування ренти на залізну руду. Через це у ЗМІ цей законопроект назвали "антиахметівським". До другого читання в законопроєкт внесли зміни. Він передбачав зниження податкового навантаження на залізорудні активи найбільших фінансово-промислових груп. Однак депутати цю поправку не підтримали і повернулися до першої редакції.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення податків і зборів для низки галузей.

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