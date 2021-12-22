Народні депутати пропонують ввести дотацію на 1 тонну молока. Що може змінитися для фермерів? Актуально

Народні депутати пропонують ввести дотацію на 1 тонну молока. Що може змінитися для фермерів? Актуально

Народні депутати пропонують збільшити цільове державне фінансування агропромислового комплексу та українських виробників молока. Відповідний законопроєкт №5297 "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо стимулювання виробництва молока зареєстровано у Верховній Раді України.

"Основна мета проєкту - збереження поголів’я і виробництва якісної молочної продукції", - заявив один з авторів документу, член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Сергій Лабазюк.

Про це йдеться в повідомленні на сайті партії.

Парламентар пояснив, що загальна ситуація щодо молочного виробництва в Україні з роками тільки погіршується. Поголів’я великої рогатої худоби в Україні систематично скорочується із року в рік. Згідно з даними Держстату - з 25 млн голів у 1990 році до близько 3 млн у 2020 році. До всього, у період з 2015 року по 2020 рік виробництво молока зменшилося з 10,6 млн тонн до 9,2 млн тонн при збільшенні продуктивності надою. Ще одним фактором незадовільного стану ринку виробництва молока України є показники імпорту молока з-за кордону, зазначив парламентар.

"Попит в Україні є, але власне виробництво молока не здатне задовільнити потреби громадян. І це потрібно негайно виправляти. В нашому проєкті передбачено виділення окремого виду дотації з державного бюджету для покращення якості молока. Таку підтримку зможуть отримувати як кооперативи, так і звичайний український фермер", - наголосив член Аграрного комітету ВР Сергій Лабазюк.

Для отримання державної підтримки виробник має:

відповідати стандартам експортного молока - кількості мікроорганізмів не більше ніж 100 тис. КУО/мл;

мати певну кількість поголів’я: одноосібники – від 2х голів; кооперативи – від 30 голів; підприємства – від 50 голів;

кошти будуть зараховуватися напряму на карту виробника через Державний аграрний реєстр.

Державна допомога буде видаватися напряму фермерам, без посередників. Тому українські виробники мають стати на облік до державного реєстру, що унеможливить шахрайські схеми.

Народні депутати "ЗА МАЙБУТНЄ" закликають колег підтримати запропонований законопроект у 2022 році, адже це важливо для аграрної країни. Саме такий механізм дозволить покращити ситуацію на ринку виробництва українського молока та якість продукції, а відповідно — і конкурентоздатність на світовому ринку.