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Нарощування атомної енергетики є абсолютно раціональним рішенням для швидкого усунення дефіциту, – спецпредставниця США

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Нарощування атомної енергетики є абсолютно раціональним рішенням для швидкого усунення дефіциту, – спецпредставниця США

Фото: Офіс президента України

Україні необхідно нарощувати атомну енергетику, щоб швидко вирішити проблему з генерацією електроенергії через постійні російські обстріли.

Про це під час свого візиту до Києва заявила Пенні Пріцкер, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України.

«У довгостроковій перспективі український уряд буде самостійно вирішувати, у який спосіб виробляти електроенергію. Але для швидкого розв’язання проблеми нарощування атомної енергетики є абсолютно раціональним рішенням, нарівні з іншими зусиллями, які докладають наші партнери», – зазначила Пріцкер.

Водночас, за її словами, США та інші партнери зараз докладають усіх зусиль, щоб допомогти Україні заповнити нестачу генерації електроенергії після руйнівних атак зс рф.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Блок №3 наразі готовий на 75-80%. Готовність 4-го блоку оцінюється в 25%. Урядовий проєкт закону про добудову цих блоків знаходиться на розгляді в парламенті.

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