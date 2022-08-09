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"На нас чекають важкі місяці": Шольц розповів, чи послабить ЄС санкції проти Росії через газову кризу

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"На нас чекають важкі місяці": Шольц розповів, чи послабить ЄС санкції проти Росії через газову кризу

Фото: Associated Press

Європейський союз не планує послаблювати санкції проти Росії.

Німеччина не погодиться на послаблення санкцій, навіть якщо очікується подальше зростання рахунків за енергоносії. 

Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Reuters. 

"Попереду нас чекають важкі місяці, але очевидно, що ми твердо стоїмо на боці України і підтримуємо санкції, які ми погодили разом з Європейським Союзом і міжнародним співтовариством", - сказав Шольц. 

Канцлер Німеччини також додав, що попри газову кризу, "Північний потік-2" не запрацює. 

Нагадаємо, Кулеба розповів, коли ЄС може запровадити восьмий пакет санкцій проти Росії

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1327
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