«Наша енергія живить життя»: ДТЕК оновив місію, візію, цінності та логотип до 20-ї річниці компанії

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Оновлена місія відображає те, що компанія робить щоденно: «Наша енергія живить життя».

ДТЕК вірить, що енергія – це не просто струм. Це сила, що живить надії, плани, рух вперед. Це сила, яка навіть у найважчі моменти допомагає тримати світло життя.

Візія компанії є опорою для розвитку бізнесу: «Загартовані в Україні, ми прагнемо стати регіональним європейським лідером, рушієм енергетичної безпеки та трансформації завдяки силі наших людей, міжнародним партнерствам і передовим технологіям».

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Цінності – це моральні орієнтири, якими компанія керується у своїй діяльності: амбітність, досконалість, командність, гнучкість, партнерство, клієнтоорієнтованість. Це те, що вже є частиною характеру ДТЕК, і те, на що компанія спирається у побудові майбутнього.

Оновлений логотип – це логічне продовження нашої трансформації, що поєднує впізнаваність образу, сутність ДТЕК із динамічністю сучасного світу. Ці зміни об’єднують компанію на шляху до енергії майбутнього, найголовніші досягнення якої ще попереду.

«ДТЕК починав із регіональної компанії на Донбасі та виріс до національного лідера, став опорою і флагманом енергетики країни. Попереду – не менш важливий етап розвитку. Світ змінюється швидше, ніж будь-коли, і ми змінюємося разом з ним. Останні роки стали для нас точкою переосмислення. Ми по-новому подивилися на себе, на наше місце у житті країни, у житті кожної громади, родини, людини. І це дало нам розуміння: те, що ми робимо – значно більше, ніж забезпечення електроенергією. Група ДТЕК захищає, відновлює, підтримує життя людей» - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.