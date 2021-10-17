Наскільки дешево востаннє було три роки тому: в Україні рекордно подешевшали яблука

Наскільки дешево востаннє було три роки тому: в Україні рекордно подешевшали яблука

Ціни на яблука опустилися до трирічного мінімуму.

В Україні рекордно подешевшали яблука. Ціна на них нині найдешевша за останні три роки.

Про це пише kurkul.com.

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Ціни на майже на всі сорти яблук українські садівники на сьогодні опустили до 5 грн/кг, що в середньому на 37% дешевше, ніж на початку жовтня.

Роздрібні мережі та гуртові компанії також звели до мінімуму закупівлю яблук у місцевих виробників, посилаючись на низьку реалізацію фруктів в роздріб.

Наразі відпускні ціни на яблука в Україні вже в середньому на 35% нижче, ніж торік в аналогічний період і є найнижчими за останні три роки. Нижча вартість яблук була в 2018 році, коли в країні було зібрано рекордний урожай фруктів.

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Наразі ж більшість українців виробників вважають за краще закладати на зберігання яблука зимових сортів в очікуванні вищих цін і поліпшення ситуації на ринку.

Нагадаємо, найближчим часом ціни на хліб в Україні можуть зрости на 25%.

Як повідомлялося, В Україні за січень-серпень 2021 року суттєво здорожчали деякі продукти харчування. Ціни на що зросли найбільше, читайте тут.

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