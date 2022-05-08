Наскільки скоротилися міжнародні резерви Нацбанку за квітень

За підсумками квітня міжнародні резерви України скоротились на 4% - станом на 1 травня резерви, за попередніми даними, становили 26 944,9 млн доларів США.

Станом на початок 2022 року міжнародні резерви України становили 30,94 млрд долларів. Резерви зменшилися з урахуванням продажу валюти регулятором, що частково компенсовано валютними надходженнями на користь уряду.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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"У минулому місяці, згідно з балансовими даними, центробанк продав на валютному ринку 2 244 млн долларів США та викупив 43 млн долларів США. Чистий продаж валюти Нацбанком у квітні становить 2 201 млн долларів. США. Потреба у проведенні інтервенцій із продажу валюти виникає через перевищення попиту на валюту над пропозицією. Це зумовлюється насамперед значними оборонними потребами, імпортом енергоресурсів та забезпеченням розрахунків із платіжними системами через активне використання карток за кордоном на тлі повільного відновлення експорту", - йдеться у повідомленні.

Раніше в НБУ повідомили, що перехід відновлення стандартної роботи і валютної політики після закінчення воєнного стану буде дуже поступовим.

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