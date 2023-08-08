Наскільки в Україні зростуть ціни на продукти: економіст розповів, коли буде здорожчання

В Україні у вересні-жовтні очікується зростання цін на продути харчування, проте це буде не настільки критичним, як 2022 року.

Про це 8 серпня в етері телемарафону сказав виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин/

"Національний банк нам обіцяє, що тренд триватиме і що ціни будуть сповільнюватися. Але дивіться, є різні оцінки, і традиційно у нас оцей сезонний фактор закінчується у вересні місяці. Якщо вересень буде тепленький, то у нас і далі буде тривати достатньо велика пропозиція на ринку продовольства", - наголосив економіст.

Олег Пендзин зазначив, що всередині осені в Україні традиційно зростають ціни на продукти харчування.

"Але десь вже десь кінець вересня – початок жовтня у нас традиційно починається зростання цін. Повертається бізнес, повертаються холоди, як наслідок, закінчується період дешевого продовольства, і ми поїхали в новий рік вже із зростанням цін... Ми очікуємо, що інфляція буде приблизно десь на рівні 12-13%, хоча Нацбанк обіцяє менше... на рівні 10%... Ми 22-й рік закінчили з інфляцією у 26%", - пояснив економіст.

Він підкреслив, що такого зростання цін, як торік, не треба боятися.

Нагадаємо, Денис Шмигаль повідомив, що аграрії вже намолотили майже 16,6 млн тонн зерна. Україні вистачить продовольства для внутрішніх потреб і для експорту.

Читайте також: