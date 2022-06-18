Наскільки зросте у ціні споживчий кошик цього року: економісти дали відповідь

Наскільки зросте у ціні споживчий кошик цього року: економісти дали відповідь

Голод Україні не загрожує, але доведеться відмовитись від певних продуктів.

Наскільки зросте у ціні споживчий кошик цього року? Відповідь на це запитання дав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин під час телемарафону.

"За оцінками Нацбанку України, цього року буде інфляція 20%. Власне, споживчий кошик українців виросте трошки більше – десь, приблизно, на рівні 30% росту", - зазначив він.

За словами економіста, сьогоднішні ціни достатньо серйозно виросли. Овочі та борщовий набір зросли приблизно на 50%, хліб виріс у ціні на 20% з початку цього року. Коли подивитися на інші продукти – м’ясо та молоко – там ріст на рівні 15-18%, але це надзвичайно високий ріст за півроку, зазначає експерт. Але додає, що "це досить відчутно для кишені українців".

Також, Пендзин зауважив, що голод Україні не загрожує, але доведеться відмовитись від певних продуктів.

"Точно в Україні голоду не буде, але, напевно, доведеться відмовлятися від якихось дорогих продуктів, але на столі буде все, що можна виробити самостійно", - розповів експерт.

Економіст також зауважив, що цього літа можна очікувати підвищення цін на цукор.

Зазначимо, порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, станом на початок червня коштувала 95 грн, що на 16,09% дорожче, порівняно з 24 лютого (81,84 грн).

Нагадаємо, окупанти надалі вивозять із Херсонської області до Криму зернові та овочі десятками тонн.

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