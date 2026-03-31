Наскільки злетять ціни на пальне: аналітики попередили про тривалі наслідки війни в Ірані

В світі фіксують рекордний стрибок цін на пальне / © Pixabay

Реклама

Військова операція проти Ірану, ініційована президентом США Дональдом Трампом, завдала серйозного удару по гаманцях американців. Наприкінці березня ціни на бензин у Сполучених Штатах вперше від 2022 року перетнули психологічну позначку, що загрожує не лише внутрішній економіці США, а й глобальним ланцюгам постачання.

Про це пише Time.

Рекордний стрибок цін на пальне

За даними аналітиків, середня роздрібна ціна бензину в США перетнула межу в 1,06 долара за літр. Це означає стрімке зростання більш ніж на 26 центів за літр порівняно з цінами до початку війни 28 лютого. Ситуація на західному узбережжі, зокрема в Каліфорнії, ще складніша: там вартість пального вже сягнула 1,55 долара за літр через місцеві податки та інфраструктурні проблеми.

Реклама

Ціни на дизельне пальне, яке є критично важливим для транспорту, будівництва та сільського господарства, також підскочили на 45% від початку конфлікту, досягнувши 1,44 долара за літр. Економісти попереджають, що здорожчання дизеля неминуче призведе до зростання споживчих цін на всі групи товарів.

«Адміністрація Трампа намагалася будувати кампанію на доступності цін напередодні проміжних виборів цього року, але війна лише погіршила і без того складну економічну ситуацію в США», — зазначає видання.

Невтішні прогнози та нафта по 200 доларів

Експерти прогнозують, що вартість пального продовжуватиме зростати, адже між цінами на сиру нафту та цифрами на заправках зазвичай існує певна затримка. Якщо конфлікт затягнеться, дизель ризикує встановити нові історичні антирекорди, сягнувши 1,58 долара за літр.

Найбільш песимістичні сценарії передбачають, що у разі продовження війни до літа та пошкодження ключових іранських нафтових хабів ціна нафти марки Brent може злетіти до 120, а то й 200 доларів за барель. За такого розвитку подій вартість бензину для кінцевого споживача може підскочити до 1,85 долара за літр, що стане катастрофою для світових ринків.

Реклама

Попри спроби адміністрації США пом’якшити удар вивільненням 172 мільйонів барелів зі Стратегічного нафтового резерву, експерти залишаються скептичними. Заблокована Ормузька протока, через яку проходить п’ята частина світових постачань нафти, зводить нанівець більшість зусиль зі стабілізації ринку.

