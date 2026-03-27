Наслідки війни в Ірані: екперти прогнозують рекордний стрибок цін на нафту

Ціна нафти може злетіти до 200 доларів за барель / © ТСН.ua

Реклама

Війна на Близькому Сході продовжує лихоманити світову економіку. Аналітики попереджають про шокуюче зростання вартості енергоносіїв у разі затягування бойових дій та подальшого блокування ключових морських шляхів.

Про це пише Bloomberg.

Сценарії розвитку подій та цінові рекорди

Експерти інвестиційної групи Macquarie зазначають, що якщо війна триватиме до червня, вартість нафти марки Brent може підскочити до рекордних 200 доларів за барель. Такий сценарій, вірогідність якого оцінюють у 40%, передбачає подальшу блокаду Іраном стратегічно важливої Ормузької протоки.

Реклама

Водночас існує і більш оптимістичний прогноз: з імовірністю 60% конфлікт може завершитися вже до кінця цього місяця. Наразі ж Brent торгується на рівні близько 110 доларів за барель, хоча раніше цього місяця ціна вже сягала кризового піку у 119,50 долара. Історичний максимум був зафіксований у 2008 році на рівні 147,50 долара.

«Якщо протока залишатиметься закритою протягом тривалого часу, цінам доведеться піднятися настільки високо, щоб знищити історично великий обсяг світового попиту на нафту», — зазначають аналітики.

Дипломатичні маневри та масштаби втрат

Нещодавно президент США Дональд Трамп відклав дедлайн для завдання ударів по іранських енергетичних об’єктах на 10 днів. Ця друга пауза змістила можливу дату атаки на 6 квітня. За його словами, такий крок став відповіддю на жест доброї волі з боку Ірану, який дозволив 10 нафтовим танкерам пройти через протоку.

Закриття Ормузької протоки призвело до різкого стрибка цін як на сиру нафту, так і на продукти нафтопереробки через величезні масштаби перебоїв. У довоєнні часи цим водним шляхом щодня транспортували близько 15 мільйонів барелів сирої нафти та ще 5 мільйонів барелів нафтопродуктів.

Реклама

Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац попередив, що у відповідь на ракетні удари Тегерана атаки Ізраїлю по Ірану будуть лише загострюватися та розширюватися. За його словами, ізраїльське керівництво неодноразово закликало іранський режим припинити обстріли мирного населення, проте ці попередження були проігноровані.

Очільник оборонного відомства наголосив, що тепер Армія оборони Ізраїлю битиме по нових цілях та районах, які допомагають режиму створювати зброю. Водночас він уникнув конкретики щодо деталей та масштабів майбутніх розширених операцій.

Попри відсутність точної інформації про цілі, Кац чітко дав зрозуміти, що Тель-Авів має намір послідовно переслідувати лідерів ворожого режиму. Головною метою цих дій залишається повне знищення стратегічних військових можливостей противника.

Тим часом президент США Дональд Трамп всерйоз розглядає сценарій із висадкою американських сухопутних військ на стратегічно важливий іранський острів Харк. Цей клаптик суші розташований приблизно за 26 кілометрів від узбережжя Ірану, і саме через нього проходить близько 90% експорту нафти країни.

Реклама

Хоча встановлення контролю над цим ключовим нафтовим вузлом може бути реалізовано доволі швидко, аналітики попереджають про колосальні ризики для американських військових. Для утримання острова знадобилося б близько тисячі бійців, які опиняться під постійною загрозою атак за допомогою безпілотників та ракет.

Експерти переконані, що така зухвала операція навряд чи пришвидшить завершення конфлікту, а скоріше затягне Сполучені Штати у довготривалу війну на виснаження. Іран також може відповісти мінуванням водних шляхів, що ще більше паралізує і без того ускладнене судноплавство в усьому регіоні.