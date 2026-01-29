Насувається велика фінансова криза: тривожне попередження американського економіста

Золото зростає у вартості / © Pixabay

Зростання ціни на золото, яка вперше перевищила $5000 за унцію, свідчить про наближення великої економічної кризи, викликаною втратою довіри у світі до долара США.

На цьому наголосив американський економіст Пітер Шифф, повідомляє Fox Business.

«Золото та срібло попереджають нас про серйознішу кризу, яка вдарить або пізніше цього року, або, можливо, наступного. Ми прямуємо до кризи долара США та кризи суверенного боргу», — заявив експерт в ефірі програми «The Claman Countdown».

За його словами, Центральні банки багатьох країн купують золото для підтримки своїх валют та позбавляються доларів.

«Ми наближаємося до економічної кризи, яка зробить фінансову кризу 2008 року схожою на дитячу забавку», — попередив Пітер Шифф.

Економіст стверджує, що інфляція в США буде набагато небезпечнішою в найближчі роки, ніж була за часів адміністрації Байдена, мовляв, саме про це попереджає зростання вартості золота та срібла.

При цьому він провів паралель з періодом до кризи 2008 року.

«Так само, як 2007 року, коли ринок субстандартного кредитування вибухнув — те, що я передбачав за роки до цього — ми знали, що наближається набагато більша криза. Але фінансова спільнота, Федеральна резервна система тоді говорили, що проблема була ізольованою. Вони не розуміли, що відбувається», — пояснив Шифф.

Економіст наголосив, що світова економіка працює не завдяки Америці, а навпаки — американська економіка працює завдяки світу.

«У нас економіка, що базується на споживанні та кредиті, побудована на статусі долара як світової резервної валюти. І світ починає відступати від цієї підтримки. Долар завалиться і буде замінений золотом», — зазначив він

Шифф додав, що верхньої межі ціни на золото немає, оскільки «немає нижньої межі для долара».

«Головна відмінність між майбутньою кризою та кризою 2008 року полягає в тому, що вона буде зосереджена в Америці. Вона не буде експортована в решту світу. Це буде глобальна фінансова криза, але вона першою вдарить по Сполучених Штатах. Решта світу фактично виграє», — підсумував він.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) передбачає зростання світової економіки за підсумками 2026 року.