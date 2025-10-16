Нацбанк ініціює перевірки приватних підприємців: у чому причина

Перевірка приватних підприємців / © pixabay.com

Реклама

Нацбанк пропонує запровадити перевірку діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП) перед їх закриттям, щоб зменшити ризики фінансових та кримінальних махінацій.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes.

За його словами, приватних підприємців почали використовувати у схемах дропів — людей, які за винагороду передають свої банківські картки або рахунки для незаконних операцій.

Реклама

Пишний додав, що дропів можуть використовувати не лише у фінансових махінаціях, але й у торгівлі зброєю, наркотрафіку та терористичній діяльності. У такому разі вони можуть вважатися співучасниками злочину.

«Пропонуємо, аби перед закриттям ФОПів була можливість проаналізувати їхню діяльність. Зокрема, передбачатиметься проведення перевірки інформації про оборот коштів ФОП та повноту сплати податків ФОП до бюджету контролюючими органами і лише після таких дій — реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізособи», — пояснив суть нововведення голова Нацбанку.

За чинними правилами припинити діяльність ФОП можна автоматично, без аналізу фінансової діяльності.

Очільник НБУ додав, що протягом останніх шести місяців спостерігається стабільна динаміка кількості дропів.

Реклама

Нагадаємо, у липні цього року президент Зеленський повідомив, що рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.