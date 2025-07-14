Нацбанк оновив курс валют на понеділок / © Associated Press

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Національний банк України на 4 копійки знизив курс долара до гривні. Офіційний курс на 14 липня встановили на рівні 41,78 грн за 1 долар.

Про це свідчать дані НБУ.

Курс євро становить 48,84 грн за 1 євро.

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Польський злотий впав на 5 копійок. Офіційний курс встановили на рівні 11,47.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,45 грн. Купують за 41,7 грн.

За євро в обмінниках пропонують 48,55 грн. Продають за 49,4 грн.

Раніше банкір повідомив, що цього тижня на валютний ринок впливатимуть деякі фактори, що позначатимуться на ціні валют, особливо курсу євро. Щодо курсу долара, то тут зберігатиметься відносна стабільність.

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