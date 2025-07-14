- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 575
- Час на прочитання
- 1 хв
Нацбанк оновив курс валют на 14 липня — долар здешевшав
Долар та злотий здешевшали. Курс євро становить 48,84 грн за 1 євро.
Національний банк України на 4 копійки знизив курс долара до гривні. Офіційний курс на 14 липня встановили на рівні 41,78 грн за 1 долар.
Про це свідчать дані НБУ.
Курс євро становить 48,84 грн за 1 євро.
Польський злотий впав на 5 копійок. Офіційний курс встановили на рівні 11,47.
В обмінниках долар продають у середньому за 41,45 грн. Купують за 41,7 грн.
За євро в обмінниках пропонують 48,55 грн. Продають за 49,4 грн.
Раніше банкір повідомив, що цього тижня на валютний ринок впливатимуть деякі фактори, що позначатимуться на ціні валют, особливо курсу євро. Щодо курсу долара, то тут зберігатиметься відносна стабільність.