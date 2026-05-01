Нацбанк погіршив прогноз ВВП: коли очікувати зростання економіки в Україні

2026 року очікується стримане зростання економіки, яке пришвидшиться в наступні роки.

Про це повідомив очільник Нацбанку України Андрій Пишний, додавши, що НБУ погіршив прогноз зростання ВВП на поточний рік, повідомляє пресслужба НБУ на офіційному сайті.

Сповільнення екномічної активності на початку 2026 року пояснюється, передусім, наслідками атак Росії на енергетичну інфраструктуру та об’єкти логістики на тлі дуже холодної зими, зауважив Пишний. Також сповільненню сприяла стримана бюджетна політика з огляду на затримки надходжень зовнішньої допомоги.

«Економічна активність дещо пожвавилася в міру скорочення енергодефіцитів навесні, однак загалом у I кварталі зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, сповільнилося до 0,2% р/р», — уточнив Пишний.

НБУ сподівається, що зовнішня допомога дасть змогуфінансувати дефіцит бюджету та підтримувати міжнародні резерви на високому рівні: 60-67 млрд дол. США у 2026-2028 роках. Отже, НБУ зможе підтримувати курс гривні.

Нагадаємо, ЄБРР переглянув прогноз зростання економіки України. Згідно з новим звітом, цього року ВВП зросте на 2,5%, а наступного — на 4%. Перспективи залишаються «вкрай невизначеними» і залежать від перебігу війни, енергетичної безпеки та міжнародної допомоги.

