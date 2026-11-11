Нацбанк пояснив, чому в Україні дорожчають пальне, ліки та продукти

Річна інфляція в Україні прискорилася до 11%

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Річна інфляція в Україні у жовтні прискорилася до 11% проти 10% у вересні. Національний банк України наприкінці жовтня підвищив прогноз інфляції на 2026 рік до 12,5%.

Про це повідомляє Нацбанк.

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У місячному вимірі ціни зросли на 1,8%. Загальна й базова інфляція були близькими до прогнозу Нацбанку. Базова інфляція — показник, який не враховує наймінливіші ціни, — за рік прискорилася до 9,7%.

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Найшвидше дорожчає пальне: річне подорожчання сягнуло 53,9%. У жовтні найбільше здорожчали дизельне пальне й автогаз.

Сирі продукти харчування за рік здорожчали на 6,8%.

Курятина дешевшала повільніше: через перебої з електропостачанням птахофабрики масово перейшли на дизельні генератори, а через нестачу працівників частина господарств скоротила виробництво. Яйця натомість здешевшали після різкого зростання у вересні.

Оброблені продукти харчування за рік здорожчали на 11,1%. Кисломолочні продукти здорожчали швидше: молочна сировина дешевшає повільніше, а логістика й пальне коштують дорожче. Пельмені та інші продукти, які потребують зберігання в холодильниках, дорожчають, бо виробники через перебої зі світлом перейшли на дизельні генератори. Соняшникова олія здорожчала повільніше: соняшник на внутрішньому ринку подешевшав після нового врожаю, а експортувати олію стало складніше.

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Непродовольчі товари за рік здорожчали на 5,1%. Найбільше здорожчали ліки: постачальники витрачають більше на логістику, оренду менших складів і електроенергію після знищення складських приміщень.

Дорожчають також електроніка й побутова техніка: у світі бракує чипів пам’яті, а після втрати товарних запасів через руйнування зростання світових цін швидше перенеслося на внутрішній ринок.

Послуги здорожчали на 14,6%: вищими стали тарифи на мобільний зв’язок і ціни на медичні та діагностичні послуги лікарень, а оренда житла дорожчає через зростання внутрішньої міграції. Адміністративно регульовані ціни зросли на 14,2%, насамперед через тарифи на водопостачання й здорожчання алкоголю.

Нагадаємо, згідно з прогнозом НБУ, 2027 року інфляційний тиск поступово слабшатиме в міру вичерпання ефектів від здорожчання пального, а також сповільнення темпів зростання зарплат в умовах стриманої економічної активності. Вагомий вплив матимуть і заходи монетарної політики НБУ.

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Крім того, Національний банк України підвищив облікову ставку від 16% до 16,5% річних. Новий рівень почав діяти від 30 жовтня 2026 року.

Підвищення облікової ставки має підтримати привабливість заощаджень у гривні, посилити стійкість валютного ринку та стримати інфляційні очікування. У Нацбанку наголошують, що готові змінювати монетарну політику залежно від розвитку ситуації, зокрема впливу російських атак на ціни та економічну активність.

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