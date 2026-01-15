Нацбанк помʼякшив валютні обмеження для бізнесу: що змінилось

НБУ / © УНІАН

Національний банк України від 14 січня пом’якшив низку валютних обмежень та уточнив особливості валютного регулювання, щоб підтримати роботу українського бізнесу.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Новий «позиковий» ліміт має спростити для українського бізнесу управління коштами, залученими з-за кордону, та допомогти з реструктуризацією старих зовнішніх боргів. Ліміт дорівнюватиме сумі валютних кредитів або позик, що надійдуть на рахунки компаній в українських банках після 1 січня 2026 року.

«У межах цього ліміту підприємства зможуть погашати старі зовнішні кредити, отримані до 20 червня 2023 року, та сплачувати проценти за ними, розраховуватися за давні імпортні поставки, повертати передоплати нерезидентам, фінансувати закордонні підрозділи, а також виводити дивіденди понад чинні обмеження», — пояснив регулятор.

Водночас розмір ліміту зменшуватиметься в міру погашення основної суми нового кредиту, а перекази валюти за кордон будуть обмежені залишком боргу з урахуванням уже проведених операцій.

«Усі валютні операції в межах ліміту здійснюватимуться через банк, у якому бізнес отримав кредит. Такі позики мають відповідати загальним вимогам НБУ: ставка не вище 12% річних, без дострокового погашення, з можливістю сплати процентів і поступового погашення тіла кредиту», — додали в НБУ.

Крім цього, вітчизняні продавці та виробники зможуть переказувати валюту на рахунки фізичних осіб за повернений або непоставлений товар. Повернення здійснюватиметься на той самий рахунок, з якого була сплата, у сумі, що не перевищує вартість товару на момент покупки, та в строки, передбачені Законом «Про захист прав споживачів». Це забезпечить рівні умови для споживачів, підтримає українських виробників і не створюватиме додаткового попиту на валюту, оскільки він компенсується продажем валюти, отриманої під час покупки товару.

НБУ спростив правила валютних операцій для експортерів. Тепер граничні строки розрахунків не поширюються на товари, за які ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» виплатило страхове відшкодування експортеру. Це допомагає стимулювати експорт українських товарів і послуг. Також експорт страхових послуг більше не підпадає під обмеження строків, як і інші фінансові послуги, що робить правила валютного регулювання більш простими й узгодженими.

Нагадаємо, Нацбанк запровадив нові вимоги до визначення непрацюючих кредитів у банках. Регулятор повідомив про оновлення підходів щодо визначення та розкриття інформації про рівень непрацюючих кредитів.