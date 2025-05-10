Нацбанк послабив діючі валютні обмеження: що змінилось

Нацбанк 7 / 255 / © УНІАН

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Національний банк України оновив правила валютного регулювання. Метою цих змін є стимулювання припливу іноземного капіталу в українську економіку.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Відтепер компанії, які залучили іноземні інвестиції у статутний капітал після 12 травня 2025 року, можуть здійснювати окремі валютні операції понад установлені раніше обмеження. Обсяг таких операцій не може перевищувати суму отриманих інвестицій.

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Більше можливостей для бізнесу

Серед ухвалених послаблень — розширення можливостей фінансування закордонних представництв українських підприємств. Також дозволено проводити платежі, пов’язані з судовими процесами, якщо іноземні контрагенти не виконали умови імпортних або експортних договорів. Крім того, зросли ліміти на розрахунки корпоративними картками за межами країни.

Бізнесу дозволили здійснювати валютні операції за форвардними контрактами, що надає більше гнучкості в управлінні фінансовими ризиками. Також дозволена оплата консульських зборів на рахунки українських дипломатичних представництв за кордоном.

Нові умови для військових

Для українських військовослужбовців спрощено процедуру відкриття банківських рахунків. Тепер можна відкривати будь-який тип рахунку, а не лише поточні для отримання грошового забезпечення.

Обмеження залишаються

Водночас НБУ ввів нові обмеження. Банкам заборонено завершувати валютний нагляд за імпортними операціями, якщо повернення коштів від нерезидентів здійснюється у гривні через лоро-рахунки іноземних банків.

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Також встановлено ліміт: не більше 500 тисяч гривень на місяць можна витратити за кордоном з валютних рахунків українських банків, якщо йдеться про оплату окремих видів послуг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна може перейти з долара на євро.