Монета із зубром / © Національний банк України

Національний банк України випустить нову пам’ятну монету на тему «Чорнобиль. Відродження. Зубр». Монета матиме зображення чорнобильського зубра. Номінал — 5 гривень.

Національний банк завершує монетний ряд «Флора і фауна України» та випускає монету, присвячену чорнобильському зубру. Вона має назву «Чорнобиль. Відродження. Зубр» та номінал 5 гривень.

«Життя завжди знаходить собі дорогу, навіть тоді, коли здається, що відновлення неможливе. Це вкотре підтверджує флора та фауна Чорнобиля», — пишуть у НБУ.

Там додають, що після 40 років від Чорнобильської катастрофи на території зони відчуження знову живуть рідкісні тварини: зубри, бурі ведмеді, лосі, рисі, коні Пржевальського та чорні лелеки.

Кожній з тварин НБУ присвятив монету. Завершують монетний ряд 5 гривнями із зображенням зубра.

Зубри занесені до Червоної книги України ще 1980 року. Через браконьєрство зубри на деякий час зникли з території Чорнобиля. Знову їх помітили 2012 року. Через повномасштабну війну не вдалося реалізувати міжнародний проєкт із відновлення їхньої популяції. Але українська природа не здається.

Фото: НБУ / Facebook / © Національний банк України

На аверсі монети — колесо життя, яке символізує відродження природи. У центрі монети — стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза» з листям.

Навколо зображено тварин, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, — бурий ведмідь, лось, зубр, рись, кінь Пржевальського та лелека чорний.

На реверсі монети зображено зубра в кольорі.

Художницею монети стала Наталія Фандікова. До роботи також залучили скульпторів Анатолія та Володимира Дем’яненків.

Тираж монет із зображенням зубра — 40 тисяч, з них 20 тисяч будуть у сувенірному пакованні.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб’юторах.

