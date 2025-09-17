Нацбанк закликає українців здавати монети різних номіналів: чому, коли та які саме

НБУ закликає українців здавати монети

Як повідомили у НБУ упродовж треьох місяців по всій Україні триватиме збір монет різними номіналами для допомоги тварин, що постарждали від війни. Збір оголошений в рамках благодійної акції #PowerCoins», яку Національний банк проводить спільно зі всеукраїнським рухом UAnimals.

Терміни дії акції

Акція триватиме з 15 вересня до 28 листопада 2025 року.

Які монети можна здати

Щоб долучитися, потрібно зібрати дрібні монети номіналом 10 копійок, 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень

У які банки можна здавати монети

Ощадбанк.

ПУМБ.так

На що підуть пожертви

Зібрані в рамках акції кошти будуть спрямовані на найгостріші потреби:

Забезпечення кормом евакуйованих тварин, врятованих із зони бойових дій.

Лікування та реабілітація поранених і хворих тварин. Йдеться про фінансування ветеринарної допомоги, операцій, ліків та базової вакцинації.

Облаштування вольєрів та придбання необхідних пристроїв для притулків.

Варто пам’ятати, що Національний банк також поступово виводить з обігу монети, випущені до 2003 року. Цей крок є частиною оптимізації грошового ряду. Українці можуть обміняти ці старі копійки на монети інших номіналів. Такий обмін можливий до закінчення воєнного стану та ще протягом трьох місяців після його припинення.