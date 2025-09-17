ТСН у соціальних мережах

Нацбанк знімає з обігу ще одну монету: який номінал і причина

Нацбанк вилучить монети 10 копійок з обігу.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
З 1 жовтня НБУ вилучатиме з обігу 10 копійок

З 1 жовтня НБУ вилучатиме з обігу 10 копійок / © Коментарі

Монети номіналом 10 копійок поступово вилучатимуться з готівкового обігу уже від 1 жовтня 2025 року.

Про це передає пресслужба НБУ.

Нацбанк заспокоює, що монети у 10 копійок залишаються платіжним засобом. Їх і далі прийматимуть для виконання розрахунків та платіжних операцій. Громадянам не потрібно спеціально здавати ці копійки чи обмінювати.

Проте надалі Нацбанк не карбуватиме монет номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.

Якщо з 1 жовтня 2025 року під час готівкових операцій у торговельній мережі або сфері послуг не буде монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку (раніше подібні правила заокруглення почали застосовуватися під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок).

Навіщо 10 копійок знімають з обігу

«Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги», — пояснили в НБУ.

Передбачається, що рішення про їхнє поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

Раніше Нацбанк закликав українців здавати монети різних номіналів.

