"Національний кешбек" закривають?: чому кошти треба використати до 30 червня

Програма "Національний кешбек"

Реклама

Граничним терміном використання коштів, нарахованих за програмою «Національний кешбек», визначено 30 червня цього року. Однак це не означає, що програма припинить свою роботу.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів в інтерв’ю «Укрінформу».

«Це технічна дата для використання кешбеку, а не автоматичне згортання програми», — наголосив він.

Реклама

Посадовець додав, що у березні уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування програми у розмірі ще 2,1 млрд грн і ці обсяги можуть коригуватися впродовж року.

«Такий підхід дає змогу гнучко реагувати на динаміку програми: попит на кешбек високий, тому обсяги фінансування можуть уточнюватися й коригуватися впродовж року залежно від фактичного навантаження», — зазначив Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, від 1 березня програма «Національний кешбек» отримала нові правила: єдина ставка 10% замінюється на 5% або 15%, залежно від категорії товарів.