ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
899
Час на прочитання
1 хв

"Національний кешбек" закривають?: чому кошти треба використати до 30 червня

У березні уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування програми у розмірі 2,1 млрд грн, тож її припинення не планується.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Програма "Національний кешбек"

Граничним терміном використання коштів, нарахованих за програмою «Національний кешбек», визначено 30 червня цього року. Однак це не означає, що програма припинить свою роботу.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів в інтерв’ю «Укрінформу».

«Це технічна дата для використання кешбеку, а не автоматичне згортання програми», — наголосив він.

Посадовець додав, що у березні уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування програми у розмірі ще 2,1 млрд грн і ці обсяги можуть коригуватися впродовж року.

«Такий підхід дає змогу гнучко реагувати на динаміку програми: попит на кешбек високий, тому обсяги фінансування можуть уточнюватися й коригуватися впродовж року залежно від фактичного навантаження», — зазначив Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, від 1 березня програма «Національний кешбек» отримала нові правила: єдина ставка 10% замінюється на 5% або 15%, залежно від категорії товарів.

Дата публікації
Кількість переглядів
899
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie