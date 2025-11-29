ТСН у соціальних мережах

Нацкешбек змінив категорії оплати товарів: на що тепер можна витрачати гроші

У програмі «Національний кешбек» оновлено список товарів і послуг, на які українці можуть витрачати отримані бонусні кошти.

Уряд оновив перелік послуг, на які можна витратити «Національний кешбек»

Уряд оновив перелік послуг, на які можна витратити «Національний кешбек» / © ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Від 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти, отримані за програмою «Нацкешбек». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Кошти, накопичені на картці Нацкешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:

  • комунальні послуги

  • поштові послуги

  • харчові продукти в магазинах та супермаркетах

  • лікарські засоби та медичні вироби

  • книги та іншу друковану продукцію

  • благодійність

Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.

Нагадаємо, протягом двох місяців виплати за програмою Національний кешбек» не надходили через брак коштів. Користувачі скаржилися, що останній платіж отримали на початку вересня — за покупки, зроблені в липні, тобто навіть тоді нарахування відбулося з затримкою. Тоді ж у Міністерстві економіки пояснили, що програма продовжує працювати, виплати не скасовані, а тимчасове затримання пов’язане з технічними процесами погодження.

