- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 1 хв
Нацкешбек змінив категорії оплати товарів: на що тепер можна витрачати гроші
У програмі «Національний кешбек» оновлено список товарів і послуг, на які українці можуть витрачати отримані бонусні кошти.
Від 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти, отримані за програмою «Нацкешбек». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.
Кошти, накопичені на картці Нацкешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:
комунальні послуги
поштові послуги
харчові продукти в магазинах та супермаркетах
лікарські засоби та медичні вироби
книги та іншу друковану продукцію
благодійність
Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.
Нагадаємо, протягом двох місяців виплати за програмою “Національний кешбек» не надходили через брак коштів. Користувачі скаржилися, що останній платіж отримали на початку вересня — за покупки, зроблені в липні, тобто навіть тоді нарахування відбулося з затримкою. Тоді ж у Міністерстві економіки пояснили, що програма продовжує працювати, виплати не скасовані, а тимчасове затримання пов’язане з технічними процесами погодження.