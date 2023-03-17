Навар на армійському меню: скільки заробляють постачальники продуктів для Міноборони — розслідування

За деякими позиціями багатомільярдних контрактів приватні фірми перепродують продукти для армії з різницею 30-70% від закупівельної вартості.

Журналісти отримали доступ до укладених у грудні 2022 року контрактів Міноборони на постачання продуктів приватними фірмами. Виявилося, що постачальники закуповують продукти за цінами, які вдвічі-втричі менші.

У розслідуванні проєкту "Схеми" наголосили, що маржа для приватних фірм за деякими позиціями багатомільярдних контрактів становить 30-70%.

Після недавнього скандалу із закупівлями Міноборони продуктів за завищеною вартістю контракти було переукладено. Однак, як з’ясували розслідувачі, навіть після зниження цін за багатьма ключовими позиціями вартість продуктів залишається вищою за середньоринкову.

Зокрема, Міноборони закуповує яблука по 25 - 51 грн/кг у постачальників, які закуповують їх по 15 - 16 грн/кг; картоплю - по 12,6 грн/кг при закупівельній ціні 7,6 - 8 грн/кг; капусту — по 16,2-26,2 грн/кг при закупівельній ціні 8,5 - 14,4 грн/кг. Нашумілі “золоті” яйця для Міноборони коштують тепер в середньому 9 грн за штуку, однак постачальники закуповують їх по 5,4 - 6,3 грн.

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Експертка з питань публічних закупівель Неллі Стельмах зауважила, що у вартість продуктів у супермаркетах вже закладено витрати на їх логістику, зберігання та заміну бракованого чи непотрібного товару.

У Міноборони наголошують, що закуповують не продукти зі списку, а послугу з організації харчування військової частини, яка, крім самих продуктів, включає:

приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства;

видачу продуктів харчування, облік;

приготування страв у стаціонарних та польових умовах;

забезпечення технічних засобів приготування їжі пальним, підтримання об'єктів продовольчої служби (їдальні, складів), обладнання та майна в належному стані та їхнє технічне обслуговування;

відшкодування комунальних витрат.

Нагадаємо, раніше викликала скандал інформація про те, що чиновники Міністерства оборони закуповують харчові продукти для військовослужбовців удвічі-утричі дорожче, ніж вони коштують у магазинах Києва.

Через скандал із продуктовими закупівлями звільнили з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького. Окрім того, після початку скандалу з Міноборони у відставку подав і заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов.

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