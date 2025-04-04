Навчання, премії та кадровий резерв: Метінвест Ахметова ввійшов до десятки незламних роботодавців України

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Втім, на ринку є компанії, які навіть під час війни пропонують людям безпечні умови та гідну оплату праці, піклування про психічне здоров’я, можливості для кар’єрного зростання, соціальний пакет та систему підтримки. Такі компанії і ввійшли до рейтингу «незламних», який підготувало видання Ділова столиця.

Крім умов праці, видання звертало увагу на те, як HR-команди роботодавців працюють із колегами-військовими, а найвищий шанс потрапити до рейтингу мали компанії з успішним досвідом диджиталізації та запровадження ШІ-інструментів.

За даними видання, попри величезні збитки внаслідок російської агресії, Метінвест залишається одним з найбільших і найвідповідальніших роботодавців в Україні: компанія регулярно індексує зарплати працівників, та дотримується справедливої системи винагород.

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На виклики ринку праці, пов’язані з кадровим дефіцитом, Метінвест відповідає перенавчанням працівників, залученням нових кадрів та працевлаштуванням ветеранів. Також компанія створила власний університет Метінвест Політехніка, який готує кваліфікованих фахівців європейського рівня. Загалом Група інвестувала 513 млн грн у створення матеріальної бази та розвиток університету. У 2024 р. заклад уперше випустив 143 магістрів, більшість із яких — співробітники Групи, які планують розвиватися в професії.

«До повномасштабної війни у Метінвесті працювали майже 111 тис. людей. Після втрати активів залишилося понад 50 тис. працівників, з яких майже 10 тис. пройшли через ЗСУ. Зараз в армії служать понад 8 тис. співробітників, а тисяча людей повернулися з війни й стали до роботи в компанії. На промислових підприємствах Метінвесту відкрито близько 4 тис. вакансій», - каже директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Метінвесту Тетяна Петрук.

За її словами, для підтримання робочих процесів компанія працює в кількох напрямах. По-перше — це перенавчання: співробітники коштом компанії здобувають додаткові професії, що дає їм змогу виконувати різні завдання та компенсувати брак персоналу. Також Метінвест залучає нових працівників, для формування кадрового резерву, та працює з ветеранами війни — їм пропонують навчання та працевлаштування, допомагають адаптуватися до мирного життя та інтегруватися в робочі процеси.

Нагадаємо, раніше Метінвест Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України - за ветеранську програму та програми перекваліфікації, які пропонує виш компанії Метінвест Політехніка. Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році, та увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України 2024 року.