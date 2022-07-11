Навіть викликали представника Канади: Зеленський розкритикував рішення Оттави щодо турбіни для РФ

Зеленський попередив, що рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості.

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для "Північного потоку-1".

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 11 липня.

За його словами, МЗС довелося викликати представника Канади через "абсолютно неприйнятний виняток із санкційного режиму проти Росії".

"Це стосується не просто якоїсь турбіни для газопроводу "Північний потік", яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила передати. Передати фактично Росії. Це стосується спільних правил.

Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра", — зазначив президент.

Зеленський попередив, що це питання дуже небезпечне — і не тільки для України, але й для всіх країн демократичного світу.

Він певен: рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості. Зеленський не виключає, що тепер Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу у Європу.

"Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується. Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску. Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато інших проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили", — підсумував глава держави.

Раніше Володимир Зеленський назвав пріоритетне завдання українських військових.

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