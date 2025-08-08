Наввипередки з цінами: в Україні зросла середня зарплата, але радіти зарано

Українці «ходять по колу» зростання зарплат та цін

Середня зарплата в Україні 2025 року вже зросла на 20-25%. Але, за даними Мінфіну, реальна купівельна спроможність громадян залишається обмеженою.

Про це розповіла доцентка кафедри фінансів НУБІП (Національний університет біоресурсів і природокористування України) Вікторія Рудевська в ефірі Новини.LIVE.

Деталі та приховані нюанси

За словами економістки, поняття «середньої зарплати» не завжди відображає реальну картину. Якщо подивитися розподіл зарплат по галузях, то можна помітити великі розбіжності.

Найвищі зарплати отримують працівники IT-сфери — 60-65 тис. грн на місяць. На другому місці йдуть банкіри та фінансисти, чиї зарплати сягають 50-55 тис. грн. Третє місце, що стало несподіванкою, посіли працівники авіагалузі із зарплатами близько 52 тис. грн.

Водночас реальна середня зарплата, яка офіційно виплачується на рахунки після вирахування податків, становить 22-23 тис. грн. Ця цифра коливається залежно від регіону: у Києві та областях, де багато переселенців, зарплати вищі, ніж в інших регіонах і маленьких містах та селах.

Замкнене коло зарплат і цін

Вікторія Рудевська зазначила, що хоча пересічний українець може радіти зростанню зарплат, цей процес є частиною «замкненого кола», що має свої негативні наслідки.

«Що більше зростають зарплати, то більше зростають ціни. Що більше зростають ціни, то більше зростають зарплати», — підсумувала експертка, вказуючи на те, що реальна купівельна спроможність не завжди зростає пропорційно.

Очікування українців щодо зарплати зараз становлять близько 30 тис. грн, що більш ніж на чверть перевищує «загальну температуру по лікарні» у 22 тис. грн.

Нагадаємо, у липні в Україні вперше за два роки знизились ціни на деякі товари. Після тривалого зростання фіксується здешевлення продуктів та одягу.