Найбагатша росіянка, бізнес якої під санкціями в Україні, примножила свої статки на 1000%

Власниця найбільшого російського інтернет-магазину Тетяна Бакальчук зробила стрімкий ривок у рейтингу найбагатших бізнесменів Росії.

У 2021 році власниця російського маркетплейсу Wildberries Тетяна Бакальчук стала лідером із приросту статків серед мільярдерів світу.

За оцінкою Forbes, найбагатша росіянка тепер володіє активами на понад $13 млрд.

Минулого року Бакальчук посідала лише 93 місце серед найбагатших росіян, володіючи статком $1 млрд. Стрімкий ривок із приросту статків, який становить понад 1000 відсотків, став найкрутішим серед світових мільярдерів і дозволив їй піднятися на 13 сходинку в російському рейтингу багатіїв.

Тетяні Бакальчук належить 99% ТОВ Wildberries, ще 1% належить її чоловікові Владиславу.

У липні цього року її приватне підприємство потрапило під санкції українського РНБО, оскільки онлайн-магазин продавав форму російських солдатів, інші товари із символікою російських силових структур та портретами Путіна.

Нагадаємо, один з найбагатших бізнесменів Росії, засновник соціальної мережі "ВКонтакте" та месенджера Telegram Павло Дуров, який родом із Санкт-Петербурга, отримав французьке громадянство.

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