Найбагатші люди світу у рейтингу Forbes: як змінюється лідерство серед мільярдерів

Найбагатші люди світу у рейтингу Forbes: як змінюється лідерство серед мільярдерів

Загальний статок всіх учасників рейтингу порівняно з минулим роком зріс на 40% - від $3,2 трлн до $4,5 трлн.

Американський фінансово-економічний журнал Forbes оприлюднив 40-й щорічний рейтинг 400 найбагатших мільярдерів США. За останні 30 років рейтинг Білла Ґейтса зафіксували як найнижчий, а Ілон Маск знову лідирує, хоча ще у вересні поточного року тримався на другій сходинці.

Про те, хто потрапив до рейтингу світових багатіїв - у матеріалі ТСН.ua.

Вперше від 1991 року співзасновник Microsoft не є номером 1 або 2 в журналі Forbes, в той час як стан Ґейтса підскочив на 23 млрд доларів порівняно з минулим роком (приблизно до 134 млрд доларів). Цього було недостатньо, аби обігнати генерального директора Tesla Ілона Маска, засновника Amazon Джеффа Безоса, або голову групи Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно. Цього року Ґейтс опинився на четвертій позиції.

П'ятірка лідерів свіжого рейтингу Forbes має такий вигляд:

Перше місце: засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск зі статком 203,4 млрд доларів. Він став другою в США і третьою в світі людиною, чий статок перевищив $200 млрд. Хоча на момент складання рейтингу (3 вересня 2021 року) Маск посів 2 сходинку рейтингу.

Він став другою в США і третьою в світі людиною, чий статок перевищив $200 млрд. Хоча на момент складання рейтингу (3 вересня 2021 року) Маск посів 2 сходинку рейтингу. Друге місце: засновник Amazon Джефф Безос . Видання оцінило статок Безоса у $201 млрд . Саме Безос ще 3 вересня тримав першість.

. Видання оцінило статок Безоса у . Саме Безос ще 3 вересня тримав першість. Третє місце: голова групи Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно , чий статок перевищив 200,4 млрд доларів.

, чий статок перевищив Четверте місце: співзасновник Microsoft Білл Ґейтс ( $134 млрд );

( ); П'яте місце: засновник Facebook Марк Цукерберг, чий статок ще 3 вересня було оцінено в $134,5 млрд, але через падіння акцій Facebook на сьогодні статок Цукерберга оцінюють в 119,1 млрд.

До списку увійшли 44 новачки. Найбагатший серед них - 29-річний підприємець Сем Банкман-Фрід, який займається криптовалютами. Його статок Forbes оцінив в $ 22,5 млрд. Банкман-Фрід - наймолодший учасник рейтингу. Всього у списку сім бізнесменів, що займаються криптовалютами.

Рейтинг Forbes зараховує 282 людини до тих, хто заробив свої капітали самостійно. Ще 61 учасник успадкував свої статки, а 57 осіб отримали спадщину і зіграли активну роль в його примноженні.

Нагадаємо, що американське видання Bloomberg оприлюднило новий рейтинг найбагатших у світі родин. Для цього експерти оцінили сукупні статки кількох поколінь однієї сім’ї.

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