Найбагатші росіяни від початку 2022 року втратили майже $95 млрд: хто “збіднів” найбільше

Відповідно до Індексу мільярдерів Bloomberg, майже половину своїх статків російські олігархи втратили всього за один місяць — у вересні.

Станом на жовтень 2022 року статки найбагатших російських бізнесменів, які перебувають під санкціями США та ЄС, скоротилися на $94,64 млрд. Найбільших фінансових втрат зазнали засновник групи “Ренова” Віктор Вексельберг та голова ради директорів “Сєвєрсталі” Олексій Мордашов.

За підрахунками Frank Media на основі даних Bloomberg Billionaires Index, трохи більш ніж за місяць, від 1 вересня до 3 жовтня, статки російських олігархів сумарно зменшилися аж на $40,7 млрд.

Найбільш “збіднілим” у списку підприємців з Росії виявився голова інвестгрупи “Ренова” та співвласник “Русала” Віктор Вексельберг: його статки скоротилися на $11,2 млрд, зараз вони оцінюються в $7,24 млрд.

Список мільярдерів, які опинилися в мінусі, поповнив також голова ради директорів “Сєвєрсталі” Олексій Мордашов — він втратив $9,78 млрд, тепер його статки становлять $19,1 млрд.

Статки засновника інвесткомпанії Volga Group Геннадія Тимченка зменшилися на $9,66 млрд, досягнувши цифри $12,8 млрд.

Фінансовий стан голови ради директорів НЛМК Володимира Лісіна скоротився на $9,12 млрд і склав $18,9 млрд.

У найбільшого акціонера гірничо-металургійного холдингу Evraz та акціонера “Норільського нікелю” Романа Абрамовича статки скоротилися майже наполовину, він втратив $8,26 млрд і тапер оцінюється у $9,74 млрд.

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Однак, троє учасників рейтингу, за даними агентства, змогли покращити свій фінансовий стан від початку 2022 року. Зокрема, підприємець Андрій Гур'єв, колишній генеральний директор компанії “ФосАгро”, збільшив статки на $1,58 млрд - до $9,48 млрд.

Статки генерального директора найбільшого російського онлайн-магазину Wildberries Тетяни Бакальчук зросли на $198 млн - до $5,8 млрд.

Партнер Алішера Усманова в інвесткомпанії USM та власник частки в холдингу AliExpress Андрій Скоч збільшив свій статок на $172 млн - до $5,59 млрд.

Індекс мільярдерів Bloomberg - це рейтинг найбагатших людей світу, що оновлюється в режимі реального часу. У ньому відображаються показники особистого добробуту його учасників, що базуються на змінах ринку та звітності Bloomberg.

Нагадаємо, російський олігарх Михайло Фрідман планує отримати українське громадянство. Також Фрідман хоче перереєструвати в Україні свій бізнес.

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