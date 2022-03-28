"Найбільша в історії авіації крадіжка": РФ відмовилась повертати лізингодавцям 400 літаків

Росія вже перевела більш ніж половину літаків, що належать іноземним державам, до свого власного реєстру

Російські авіакомпанії у понеділок, 28 березня, повинні повернути лізингодавцям 400 літаків. Проте влада країни-агресорки відмовляється це робити.

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Про це пише Reuters.

Більшість вкрадених літаків все ще літають на внутрішніх російських маршрутах, хоча на Бермудських островах та в Ірландії, де більшість цих літаків зареєстровані, дію сертифікатів льотної придатності призупинили, що зазвичай означає, що вони мають бути відсторонені від польотів.

"Я боюся, що ми станемо свідками найбільшої крадіжки літаків в історії комерційної цивільної авіації", – сказав доцент кафедри управління повітряним транспортом Сінгапурського технологічного інституту Володимир Білоткач.

За міжнародними правилами, подвійна реєстрація заборонена, але Росія вже перевела більш ніж половину літаків, що належать іноземним державам, до свого власного реєстру після ухвалення закону, який це дозволяє. Уряд Росії також заявив, що 78 літаків російських перевізників не повернуться до РФ, оскільки заарештовані за кордоном.

Попри те, що літаки застраховані, безпрецедентний характер і масштаби потенційних збитків, імовірно, означатимуть роки судових спорів між лізингодавцями та страховиками, перш ніж будуть прийняті будь-які рішення щодо виплат, вважають аналітики.

І навіть якщо літаки будуть вилучені, вартість відшкодування буде під питанням, тому що літаки повинні мати точні записи про технічне обслуговування, щоб переконатися, що вони були оснащені оригінальними запчастинами, які можна відстежити – ще одна сфера, на яку спрямовані санкції Заходу проти Росії.

Хоча загальна вартість літаків величезна, вплив на окремі лізингові фірми все ще може бути керованим, навіть якщо знадобиться списання, оскільки літаки, орендовані російськими авіакомпаніями, становлять менш як 10% портфелів більшості лізингових компаній.

"Це не завдасть шкоди лізинговому бізнесу. На мій погляд, це змінює майбутній ринковий потенціал Росії", – сказав директор Alton Aviation Consultancy Бред Дейлі, який раніше працював в ірландському лізинговому гіганті AerCap Holdings.

Деякі приватні російські авіакомпанії заявили про готовність повернути літаки орендодавцям, хоча незрозуміло, чи схвалить російський уряд ці дії.

У деяких випадках орендодавці мають гарантійні депозити, які можна конфіскувати і котрі можуть допомогти покрити частину будь-яких збитків, але все одно лише частину вартості літака. Рейтингове агентство KBRA повідомило, що страхові депозити зазвичай становлять від одного до чотирьох місяців оренди, залежно від кредитної оцінки авіакомпанії, яка орендує літак. Хоча, наприклад, в одній із китайських лізингових компаній повідомили, що не брали страхові депозити з державного "Аерофлоту", який мав найкращу кредитну оцінку до санкцій.

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