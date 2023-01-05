Найбільші втрати за всю історію незалежності: на скільки впав ВВП України 2022 року

У Міноборони розповіли, яких втрат зазнала економіка України за майже рік повномасштабної війни Росії проти України.

Через повномасштабну війну Росії у 2022 році економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Так, падіння ВВП України за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% [±2%], що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.

"Протягом 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала рф, масштабувавши 24 лютого по всій протяжності спільного кордону та з території Білорусії й окупованого Криму свій терор, розпочатий ще у 2014 році", - кажуть у Мінекономіки.

Водночас втримати економічний фронт таки вдалося. За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, цим економіка України завдячує силам оборони України, злагодженій роботі Уряду й бізнесу, незламному духу населення, комунальникам, які відновлювали зруйновані/пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, а також системній фінансовій підтримці з боку міжнародних партнерів.

За попередньою оцінкою аналітиків Міністерства економіки (з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання), зробленою з урахуванням оперативної оцінки Держстату реального ВВП за 3 квартали 2022 року (у I кварталі 2022 року зменшення порівняно з I кварталом 2021 року на 15,1%, у ІІ кварталі 2022 року – на 37,2%, у ІІІ кварталі 2022 року - на 30,8% відповідно), падіння ВВП за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% [±2%] (зростання на 3,4% у 2021 році).

"Це є об’єктивно найгіршим результатом часів незалежності, втім кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і глибше", - кажуть в Мінекономіки.

Водночас у грудні падіння ВВП оцінено на рівні - 34 [±2%], що є дещо кращим, ніж оцінки за листопад (падіння ВВП на рівні 37 [±2%]) (відповідно IV квартал – падіння на рівні 35,5 [±2%]), ураховуючи певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням після обстрілів у листопаді.

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