Найбільші знижки в історії на російську нафту добивають воєнну машину Путіна — The Telegraph

Російська нафта продається з найбільшою знижкою за всю історію спостережень, що завдає нищівного удару по військовій машині кремлівського диктатора Володимира Путіна. Вартість еталонної марки Urals у січні впала до середньої позначки 37,50 доларів за барель, оскільки Москва зіткнулася з жорсткими американськими санкціями та проблемами на індійському ринку.

Про це пише британське видання The Telegraph з посиланням на економічних експертів.

Ефект Трампа і втрата Індії

За даними колишнього головного економіста Інституту міжнародних фінансів Робіна Брукса, російська нафта Urals зараз на 42% дешевша за Brent, яка торгується на рівні 67 доларів. Це падіння стало безпосереднім наслідком санкцій, які президент США Дональд Трамп наклав на нафтових гігантів «Роснефть» і «Лукойл» у жовтні минулого року.

Аналітики зазначають, що раніше експортери знаходили шляхи обходу обмежень, але тепер ситуація змінилася драматично. Крім того, Індія погодилася припинити купівлю російської нафти в обмін на зниження тарифів з боку США.

Міжнародне енергетичне агентство підтверджує: постачання нафти з Москви у січні впало на 350 000 барелів на добу, а імпорт до Індії скоротився до найнижчого рівня від листопада 2022 року.

«Шокова терапія» для Москви

Економісти попереджають, що значне скорочення нафтових доходів створює великі проблеми для Путіна, адже саме ці гроші утримують російську економіку на плаву. Щоб компенсувати втрати, експортери будуть змушені продавати сировину ще дешевше, намагаючись зацікавити Китай.

ЄС також посилив тиск, запустивши 20-й пакет санкцій, який переходить від цінової стелі до повної заборони морських послуг для перевезення російської нафти. Експерти закликають Захід продовжувати застосовувати тактику «шоку і трепету», щоб остаточно позбавити агресора ресурсів для ведення війни.

Ситуація з нафтою РФ стає критичною

Нагадаємо, що станом на 10 лютого на танкерах у відкритому морі перебувало близько 143 млн барелів російської нафти, що становить приблизно половину місячного видобутку сировини у РФ. Більшість цих суден перетворилися на плавучі сховища і дрейфують поблизу портів або в зонах перевалки, очікують покупців, які вимагають рекордних знижок.

Експерти вважають, що така патова ситуація створює ефект доміно і підриває продажі не тільки сирої нафти, а й нафтопродуктів. Аналітики припускають, що якщо війна стане занадто дорогою через втрату нафтодоларів, Кремль може вирішити знизити інтенсивність бойових дій та зосередитися на утриманні вже захоплених територій.

Водночас напередодні четвертих роковин вторгнення до України доходи Росії від експорту нафти й газу вже обвалилися до мінімумів, яких не фіксували багато років. Таке падіння стало результатом нових санкційних рішень США та Євросоюзу, а також тарифного тиску з боку Вашингтона на Індію.

Зменшення валютних надходжень змушує російського диктатора Володимира Путіна шукати гроші всередині країни. Щоб втримати фронт і наповнити бюджет, Кремль вимушений звертатися до внутрішніх запозичень та екстрено підвищувати податкове навантаження на власне населення.