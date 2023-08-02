Найбільший банк Італії закриває своє представництво у Москві - Reuters

Найбільший банк Італії Intesa Sanpaolo вирішив закрити своє представництво в Москві. Попри це найбільший італійський банк не зміг отримати схвалення на повний вихід через російські обмеження на продаж активів.

Про це пише Reuters.

На початку війни російський банк "Інтеза", штат якого налічував близько 900 осіб, обслуговував лише корпоративних клієнтів через 27 відділень.

Прессекретар Intesa заявив, що закриття представництва не вплинуло на місцевих працівників банку, який "Інтеза" намагається скоротити.

Станом на 30 червня кредити російським клієнтам, надані місцевим підрозділом Intesa, становили 0,1 млрд євро за вирахуванням резервів, що на 66% менше, ніж у минулому році. Транскордонні кредити становили 0,7 млрд євро за вирахуванням списань і гарантій за експортними кредитами, що на 77% менше, ніж у попередньому році. Незважаючи на те, що транскордонні російські кредити "Інтези" здебільшого все ще виконують свої зобов'язання, банк класифікував їх як "Стадія 2", що вказує на високий ризик знецінення.

Цей банк можуть продати його власним менеджерам, наразі такий варіант також розглядається.

Закриття представництва набуде чинності через кілька місяців. В Італії цей крок назвали "дуже символічним та історичним", зазначивши, що президент Intesa в Росії Антоніо Фалліко був найвпливовішим італійським банкіром в Росії.

Нагадаємо, у Туреччині відомий банк почав закривати валютні рахунки росіян.

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