Найбільший партнер "Газпрому" у Німеччині подає до суду на російську компанію

Через неотриманий з Росії газ німецька компанія вимагає компенсувати їй збитки в розмірі 11,6 млрд євро.

Німецька компанія Uniper, яка була найбільшим партнером російського "Газпрому", вирішила подати до суду з вимогою компенсувати збитки за газ, який не було отримано від червня 2022 року.

Про це йдеться в пресрелізі Uniper.

Німецька компанія вирішила ініціювати арбітражний розгляд в Стокгольмі.

Свою вимогу до Газпрому Uniper мотивує тим, що німецька компанія через відсутність постачання російського газу була змушена купувати його на ринку за вищими цінами. Менш ніж за пів року перевитрати компанії сягнули 11,6 млрд євро.

"Ми несемо ці витрати, хоча вони не є нашою відповідальністю", – заявив гендиректор Uniper Клаус-Дітер Маубах.

Uniper також заявила, що вирішила максимально дистанціюватися – як юридично, так і кадрово – від свого російського підрозділу. Компанія виставлена на продаж, потенційного покупця уже знайшли, але Росія не дає згоди на зміну власності.

Нагадаємо, Росія від початку року експортувала до країн Європи та Азії на 67,6 млрд кубометрів менше газу, ніж за аналогічний період 2021 року. Тим часом обсяги газових запасів у Європі заповнені на 94,7%, порівняно з 77%.

Читайте також: