Найбільший платник податків заявляє про необґрунтований безпрецедентний тиск силовиків

На гірничо-збагачувальних підприємствах Групи Метінвест у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводять раптові слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце, наявність яких не встановлено і не підтверджено.

Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес Групи з боку силових структур – дії правоохоронних органів (представників СБУ, БЕБ та прокуратури) супроводжуються численними порушеннями, обшуки проводяться неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучається комп'ютерна техніка, чиниться тиск на працівників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність.

У своїх діях правоохоронці фактично привласнили собі функцію податкової служби, намагаючись в обхід податкового законодавства встановити додаткові податкові зобов'язання для бізнесу.

Група Метінвест є сумлінним українським платником податків та є ключовим для бюджетів усіх рівнів. У 2021 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 53 млрд грн податків та зборів, що у 2,4 рази більше, ніж у 2020 році. Компанія веде свою господарську діяльність на основі законності та правопорядку, а у своїх відносинах з органами державної влади керується принципами відкритості, доброчесності та ділової практики.

Метінвест офіційно заявляє, що всі підприємства Групи відкрито та прозоро взаємодіють із будь-якими органами контролю, зокрема для спростування неправдивої інформації про невиконання податкових зобов'язань. Усі документи, які запитуються правоохоронними органами, надавалися добровільно та продовжують надаватися у максимально стислий термін.

Група Метінвест оперативно та повною мірою відповідає на всі запити, надає документи та інформацію, що є прямим свідченням прозорого ведення бізнесу. Метінвест підтримує публічну позицію та закликає правоохоронні органи утриматися від незаконних дій та припинити тиск на підприємства групи через нібито «неправильно розраховані податкові відрахування», що шкодить бізнес-партнерству компанії та України загалом.

На гірничо-збагачувальних підприємствах Групи Метінвест у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводять раптові слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце, наявність яких не встановлено і не підтверджено.

Нагадаємо, на початку січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).

У компанії висловили обурення цим рішенням та зазначили, що судова справа за позовом ДПА стосується "підходу до розрахунку ренти", і окружний адміністративний суд 4 листопада прийняв сторону "АрселорМіттал", яка готується до апеляції.

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Раніше на "Нову пошту" було накладено штраф внаслідок перевірок двох відділень у Харківській області, які нібито не надали документи та пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду скарг громадян на них. Але після скандалу Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати це стягнення.