Найбільший у світі банк йде з Росії

У березні компанія заявляла про виведення з Росії деяких напрямів бізнесу, але так і не змогла знайти покупця на жоден із них. На кінець другого кварталу обсяг активів Citigroup у Росії оцінювався у $8,4 млрд.

Про це пише Reuters.

Citigroup закриє 15 філій та скоротить приблизно 2300 співробітників, також рішення стосуватиметься таких роздрібних послуг, як споживчі кредити, кредитні картки та вклади, брокерські та депозитарні послуги для фізичних осіб. Водночас банк продовжує підтримувати міжнародних корпоративних клієнтів, які згортають свої операції у Росії.

Також читайте Виробник побутової техніки Electrolux йде з Росії

Банк заявив, що цей крок призведе до витрат у розмірі близько $170 млн протягом наступних 18 місяців, переважно через витрати на реструктуризацію, закриття контрактів з постачальниками та інших, що стосуються процесу виплат.

Citibank був одним із перших міжнародних банків, що вийшли на російський ринок. Група відкрила своє представництво в Москві 1992 року, через рік отримала ліцензію для ведення банківської діяльності в Росії.

Citibank - найбільший міжнародний банк, заснований 1812 року як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Наразі Citibank-підрозділ Citigroup, гігантської міжнародної корпорації в області фінансових послуг. Від березня 2007 року - це найбільший банк США серед холдингів.

Раніше стало відомо, що одна із найбільших світових криптобірж - Binance - закрила росіянам перекази та виведення коштів до іноземних банків.

Канада запроваджує нові санкції проти Росії: промова прем'єра Трюдо на Кримській платформі

Читайте також: