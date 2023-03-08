Найбільший український виробник ПВХ-профілю звернувся до Президента через свавілля митників

Сировину для профілю, з якого виготовляється третина вікон та дверей в Україні, митники не пропускали через вимоги сплатити мито не з фактичної вартості товару за місяць, а з найвищого показника за рік.

"Якщо це – єдиний на сьогодні спосіб, як можна поповнити бюджет країни, ми розуміємо, – сказав гендиректор компанії «Міропласт» у своєму зверненні до Президента. – Але ми хочемо однакові умови для всіх гравців ринку".

Що відомо про завод “Міропласт”?

У нульових засновники компанії стали одними з перших закордонних інвесторів, які повірили в економічний потенціал України.

В “Міропласт” було інвестовано понад 40,3 млн доларів, і нині він є №1 з виробництва ПВХ-профілю в країні, заводить в Україну валюту із 13 країн світу, забезпечує 30% ринку, понад 200 робочих місць і сплатив вже понад 1,1 мільярдів гривень податків за весь період існування.

Коли завод тільки розпочинав роботу в Україні, віконний ринок на 95% складався з імпортних профілів. Тепер навпаки, 80% – це профілі українського виробництва.

В чому суть проблеми?

ПВХ, який завод вимушений імпортувати (в Україні його більше не виробляють), – це біржовий товар, ціна на який постійно коливається.

Так, два роки тому тонна ПВХ коштувала $2000, у серпні 2022-го - $1010, а в лютому цього року - $730.

Таку вартість засвідчує американський трейдер Tricon Energy, другий за розмірами хімдистриб'ютор у світі, з яким співпрацює Міропласт.

Проте митники чомусь вирішили ігнорувати ці дані і вимагати від компанії сплачувати податки не з актуальної вартості сировини за місяць, а з найвищого показника за рік. А у відповідь на відмову почали блокувати вантажі.

"Як наслідок, завод не міг вчасно отримувати сировину та змушений був скорочувати обсяг виробництва", – повідомив гендиректор Міропласт. – Так, у листопаді компанія недовипустила близько 200 т продукції. Тобто тисячі об’єктів по всій країні не змогли отримати вчасно вікна і двері".

Що далі?

Завод уже виграв один суд першої інстанції стосовно неправомірних дій митниці, на черзі наступні.

Станом на сьогодні митники пропустили вантаж компанії.

Але з огляду на те, що це не поодинокий випадок, керівництво готується до нових сюрпризів.