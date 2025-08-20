ТСН у соціальних мережах

Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025ФР

Агропромислова компанія Kernel, яка стала найбільшим експортером України 2024 року у рейтингу Forbes Ukraine, оприлюднила попередні підсумки 2025 фінансового року.

Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025ФР

Відповідно до звіту, загальний експорт зернових становив 5,4 млн тонн — на рівні попереднього року.

У сезоні 2024/25 перевалка агропродукції на терміналах компанії зросла на 36% – до 9,1 млн тонн. Цьому сприяв запуск власного терміналу для перевалки рослинних олій в січні 2024 року та активне надання послуг перевалки для партнерів.

Загальний обсяг переробки олійних культур досяг 3,5 млн тонн, що на 8% більше, ніж у попередньому фінансовому році. Такого результату вдалося досягти зокрема завдяки переробці на заводах компанії різних типів олійних культур.

Нагадаємо, що за підсумками 2024 року Kernel очолив рейтинг Forbes Exporters як найбільший експортер України. Видання відзначило топ-50 експортерів, які зробили вагомий внесок у популяризацію бренду Made in Ukraine по всьому світу та підтримку вітчизняної економіки. Обсяг експорту Kernel перевищив $3,7 млрд, що стало найбільшим показником серед українських компаній, з невеликим відривом посунувши із перших рядків металургів.

