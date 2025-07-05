Найбільший інвестор світу заморозив фонд для України: грошей не буде

BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів / © Associated Press

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Один із найбільших у світі інвестиційних гігантів, компанія BlackRock, призупинив переговори зі створення міжнародного фонду для відбудови України.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, ключовим фактором стала перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США, яка викликала глибоку невизначеність щодо майбутньої американської підтримки України.

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Фонд мав бути офіційно презентований на конференції з відновлення України в Римі, яка відбудеться 10–11 липня.

«Після перемоги Трампа BlackRock у січні 2025 року призупинив активні переговори з потенційними донорами. У компанії пояснили: у нових геополітичних умовах важко прогнозувати рівень підтримки України з боку США — а без неї інвестиційний клімат залишається занадто ризикованим», — пишуть журналісти.

Також зазначається, що BlackRock завершив свою консультативну роль у межах роботи з урядом України ще 2024 року — і наразі не бере участі в жодних нових переговорах щодо фінансування.

Фонд розвитку України має намір залучити щонайменше 500 мільйонів доларів від країн, банків розвитку та інших постачальників грантів, а також 2 мільярди доларів від приватних інвесторів.

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Експерти зазначають, що це рішення сигналізує про зміну глобального клімату навколо підтримки України. Після перемоги Трампа інвестори стають обережнішими, очікуючи конкретних політичних кроків від Вашингтона, перш ніж вкладати гроші в українське відновлення.

Нагадаємо, МВФ вважає, що Україні потрібно $40 млрд на рік. Але аналітики попереджають — реальна ціна перемоги значно вища, до $150 млрд щорічно.