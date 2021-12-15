Найближчі 7 років Україна збільшить потужності АЕС на три енергоблоки — заступник голови ВП Шурма

Заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма, який відповідає за розвиток економіки, упевнений, що Україна змогла стабілізувати ситуацію на енергетичному ринку, незважаючи на складну ситуацію у світі та політичний тиск з боку певних сил усередині країни.

Про це він заявив в інтерв'ю Forbes.

«У світі ситуація непроста. Усі бачать рівень цін на природний газ у Європі. Навіть найрозвинутіші країни зіткнулися з перебоями в електропостачанні, колосальним зростанням тарифів на енергетичні ресурси для промисловості та населення. Зупиняються цілі промисловості. Ми змогли стабілізувати ситуацію, незважаючи на те, що певні політичні сили говорили, що скоро настане колапс і не буде ні світла, ні тепла. Ми розуміємо, як пройти цю зиму, незважаючи на те, що у нас поки що дуже низький запас вугілля на складах і є агресивні дії з боку країни-агресора щодо блокування доставки вугілля залізничним транспортом», — зазначив Шурма.

За його словами, завдання держави – не самостійно закуповувати це вугілля, а створити умови та стимули для приватних та державних компаній закуповувати це вугілля на ринкових засадах. І втручатися лише у тому випадку, якщо виникає ризик енергетичної безпеки країни.

Крім того, за словами заступника голови ОП, одним із перспективних напрямків є «зелена» енергетика. «У світі відбувається велика зелена трансформація. 70% усіх інвестицій в енергетику у світі – це інвестиції у зелену енергію. Ми не можемо бути винятком. Необхідно замінити брудну вугільну генерацію відновлюваними джерелами енергії. Ііший компонент генерації – розвиток атомної енергетики. Наші цілі на найближчі сім років – збільшити атомні потужності на три енергоблоки», – додав він.

«Завдання держави – створити зрозумілі правила гри для того, щоб сотні інвесторів зайшли та будували нові потужності в Україні. Як у генерації, так і в споживанні. Жодні податкові преференції для цієї галузі не потрібні», — зазначив чиновник.

За словами Шурми, пріоритетом є також зниження енергоємності економіки. «Енергоємність нашої економіки втричі вища, ніж будь-яка розвинена країна. Тому ми і запускаємо «Велику термомодернізацію» і розпочинатимемо планове заміщення споживання дефіцитного газу на електроенергію, яку ми можемо виробляти без імпортного ресурсу. Наша ціль – термомодернізувати кожен будинок. На підконтрольній території України понад 180 тисяч багатоповерхових будинків. Перші 20 тисяч неефективних будинків дадуть найбільший ефект. З них ми й почнемо. Завдання: вийти темп до 20 000 багатоповерхівок на рік. За 2022 рік ми хочемо модернізувати 5000 будинків та поступово збільшувати цифру. Це програма на 7-10 років», — наголосив Шурма.

За його словами, окрім вирішення основного завдання: скорочення споживання природного газу, здобуття енергетичної незалежності та покращення торговельного балансу, у ВП хочуть створити додаткові робочі місця, збільшити місцеве виробництво матеріалів на кшталт утеплювачів, електрокотлів, індивідуальних теплових пунктів, оздоблювальних матеріалів, вікон.

«Жоден виробник, який може інвестувати у будівництво фабрики чи заводу, не робитиме це заради програми на один рік. Вони повинні бачити, що це довгострокова та прогнозована програма. І ми це зробимо, давши зрозуміти, що потрібно збільшити та навчити штат монтажників, наприклад, з 200 до 3000; що потрібно збудувати ще, наприклад, сім заводів», — сказав Шурма.