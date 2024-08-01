Найближчим часом Україна отримає кругленьку суму від США: куди спрямують кошти

Запланований обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік сягає 7,8 млрд доларів США.

Найближчим часом до бюджету України надійде майже 3,9 млрд доларів США. Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів 2024 року.

Про це інформує Міністерство фінансів України.

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Зазначається, що міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Боб Сом підписали відповідну Угоду.

Марченко, коментуючи угоду, наголосив, що ефективна робота уряду разом зі значною підтримкою від міжнародних партнерів дозволяють забезпечувати стабільність фінансової системи в умовах повномасштабної війни РФ. Та додав, що запланований обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік сягає 7,8 млрд доларів США.

"Вдячний США і команді Світового банку за співпрацю, результатом якої є мобілізація критично важливих ресурсів. Це – необхідне та своєчасне фінансування для підтримки ліквідності держбюджету", - підкреслив він.

За інформацією міністерства, кошти буде спрямовано на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю).

Кошти надійдуть через проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Проєкт є ключовим фінансовим інструментом Світового банку для допомоги Україні. У Мінфіні нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення росії він обʼєднує зусилля іноземних донорів для надання критично важливої підтримки Уряду України.

Через проєкт PEACE in Ukraine до держбюджету від червня 2022 року вже залучено більше 25 млрд доларів США. Ця угода збільшить обсяг бюджетної підтримки майже 30 млрд доларів США, з яких понад 80% – кошти від Сполучених Штатів.

Нагадаємо, голова бюджетного комітету Ради попереджає, що через 2 місяці військові можуть залишитись без зарплати.

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