ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
2 хв

«Найдорожча електрика» — міф: кінцева ціна для українського бізнесу у серпні була на рівні ЄС

Заяви про завищені ціни на електроенергію для бізнесу в Україні є перебільшеними та часто побудовані на маніпуляціях.

«Найдорожча електрика» — міф: кінцева ціна для українського бізнесу у серпні була на рівні ЄС

© pixabay.com

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Після підвищення НКРЕКП граничної ціни на е/е місяць тому у ЗМІ розгорнулася потужна компанія, що ось ціни піднімуться до небес й багато промислових підприємств зупиняться, оскільки втратять конкурентоспроможність. Водночас, чомусь такі експерти забули згадати, що зміна граничної ціни була вимушеною для покриття дефіциту у пікові години за рахунок імпорту», — підкреслив він.

За словами експерта, вже з минулого тижня середня ціна на Ринку на добу наперед (РДН) знизилася на 10%, і ця тенденція триває. 

«Тоді була придумана нова страшилка – ціни на РДН в Україні у серпні цього року були найвищими у Європі. Натомість, якось випадково «забули» сказати, що ціна РДН, то є лише одна із складових кінцевих цін, а більшість контрактів у ЄС на е/е є довгостроковими на відміну від нашого ринку де існує домінування РДН, що є серйозною проблемою державного регулювання, але точно не генерації», — зауважив Омельченко.

Він навів дані, що дозволяють оцінити об’єктивну картину. З початку 2025 року середньомісячна ціна РДН в Україні коливалася у межах €92–135/МВт·г, що ставило країну від 1-го до 18-го місця в європейському рейтингу залежно від місяця. При цьому, кінцева ціна для промислових споживачів 1-го класу напруги у серпні становила €161/МВт·г — тобто перебувала в середині європейського рейтингу.

Експерт наголосив, що при формуванні кінцевих рахунків слід враховувати не лише біржові котирування, а й премії чи знижки продавця, тарифи на передачу та розподіл, постачання й ПДВ. 

Він також нагадав, що в Україні ціноутворення значною мірою базується на спотових ринках, тоді як у більшості країн ЄС діють довгострокові контракти. 

«У разі запровадження європейського підходу —кінцева ціна для споживача могла б бути на 10–20% нижчою порівняно з поточним підходом, заснованим на спотових котируваннях», — підсумував Омельченко. 

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, українські тарифи часто неправильно порівнюють з ЄС. Кінцеві тарифи на електроенергію в Європі включають оплату транспортування, розподілу та спеціальні податки, що і робить їх фактично вищими за українські.

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie