Найдорожча оренда житла в Україні: де люди платять найбільше

Ужгород, Львів і Київ очолили рейтинг вартості оренди житла в Україні. У кількох містах зафіксовано стрімке зростання цін.

Оренда квартири

Оренда квартири / © iStock

Станом на 7 листопада 2025 року середня вартість оренди однокімнатних квартир в Україні коливається від 4,5 до майже 20 тисяч гривень.

Про це повідомили аналітики компанії ЛУН.

Скільки українці витрачають на оренду

Найвищі ціни зафіксували в Ужгороді — у середньому 19 700 грн на місяць. За останні пів року оренда тут зросла на 5%.

На другому місці — Львів із показником 17 700 грн, що на 6% більше, ніж навесні. Київ замкнув трійку лідерів: середня ціна оренди — 17 000 грн, однак за останні місяці вона знизилася на 6%.

Найпомітніше зростання спостерігається в Івано-Франківську, де оренда подорожчала на 17% і нині сягає 16 000 грн.

Водночас найдешевше житло залишається у Харкові (4 500 грн), Запоріжжі (5 000 грн), Миколаєві (6 000 грн) та Сумах (6 500 грн). Тут вартість оренди або не змінюється, або навіть знижується.

Середня ціна оренди квартири

У середньому мешканці України віддають на оренду від 20% до 76% своєї зарплати. Найбільше навантаження на бюджет спостерігається в Ужгороді, де 76% доходу орендарів іде на оплату житла.

У Львові та Івано-Франківську цей показник становить 64%, у Києві — 56%, а в Чернівцях — 51%. Натомість у східних регіонах співвідношення значно менше: Харків — 20%, Запоріжжя — 23%, Миколаїв — 29%.

Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду

Скільки років потрібно орендувати, щоб «викупити» квартиру

Інфографіка ЛУН показує, скільки років потрібно орендувати квартиру, аби її вартість дорівнювала сумі орендних платежів.

У середньому по Україні цей показник коливається від 8 до 17 років, залежно від міста.

У Харкові — 17,2 роки. У Чернігові цей показник — 16,2 роки (+28% за пів року), у Рівному — 16,9 років (+22%). У Києві 13,6 роки, у Львові — 13,3 роки, в Одесі — 15,8 роки, в Івано-Франківську (8,6 роки), а в Хмельницькому (11,8 роки).

Вартість квартири в роках оренди

Нагадаємо, в Мережі раз по раз піднімається тема високої вартості оренди житла в прифронтовій зоні. Військові скаржаться, що подекуди винаймати житло стає все складніше: місцеві не йдуть на контакт або ж просять за «втомлену хату» 30-40 тисяч гривень у місяць.

