Овочі / © УНІАН

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Українцям не варто розраховувати на значні постачання імпортної картоплі цієї зими, а вартість вітчизняної продукції в окремі місяці може суттєво зрости через неврожай не лише в Україні, а й у країнах Європи. Наразі в ЄС фіксують її дефіцит і уже шукають альтернативні джерела постачання.

Про це розповів директор ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля» Ігор Шкурко на порталі AgroTimes.

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За його словами, через літню спеку врожай картоплі в західних областях України виявився приблизно на 30% меншим. Ба більше, значна частина зібраної продукції має проблеми з якістю: бульби уражені сухою гниллю або мають надто малий розмір.

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Додатковий ризик для виробників — можливі заморозки, які можуть пошкодити картоплю, що ще залишається в землі.

Через це на ринку сформувалася значна різниця у вартості продукції залежно від її якості. Некондиційну або деформовану картоплю продають приблизно за 3-6 грн за кілограм, тоді як за якісну товарну продукцію просять 8-9 грн/кг. Водночас останньої, за оцінкою експерта, небагато.

Чому імпортна картопля не здешевить продукцію

Сподіватися на значне поповнення українського ринку за рахунок імпорту цієї зими не варто. За словами Шкурка, у Європі зібрали найгірший урожай картоплі за останні 30 років.

Через власний дефіцит європейські країни вже законтрактували єгипетську картоплю, збір якої починається у грудні. Тому вільних обсягів для постачання в Україну практично не залишиться.

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До того ж імпорт ускладнюють високі ціни на європейському ринку, нестача водіїв, логістичні проблеми та подорожчання пального. Усе це робить закордонні поставки дорожчими.

Якою буде ціна картоплі взимку

Водночас господарства, які змогли зберегти якісну картоплю та мають сучасні сховища, можуть отримати додатковий прибуток у зимові місяці.

За прогнозом Ігоря Шкурка, у лютому вартість картоплі може піднятися до 15–20 грн за кілограм.

Для порівняння, у Чернігівській області якісну картоплю з хорошого врожаю зараз продають гуртовими партіями від 20 тонн за 7-9 грн/кг. Натомість продукція, вирощена на темних ґрунтах без зрошення, має значно гірші показники.

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Чому вирощувати картоплю стає складніше

Окрім погодних умов і проблем зі зберіганням, виробники стикаються з гострою нестачею працівників. Через мобілізацію та виїзд українців за кордон господарствам дедалі важче знаходити людей для сортування та перебирання врожаю.

Вартість роботи таких працівників уже становить 800-1000 грн на день.

Шкурко наголошує, що картоплярство залишається ризикованим бізнесом. Адже приблизно один рік із п’яти приносить прибуток. Водночас два роки можуть завершуватися без фінансового результату або збитками.

Його підприємство щороку вирощує картоплю на площі до 300 га. У господарстві використовують як сорти власної селекції, так і ліцензійні європейські різновиди від французьких та нідерландських партнерів. Серед популярних — Рів’єра, Анна Роза, Алюетт та Інноватор, який використовують для виробництва картоплі фрі.

Попри складну ситуацію, підприємство продовжує вирощувати насіннєву картоплю та брати участь у програмах підтримки прифронтових і прикордонних територій.

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