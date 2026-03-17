Удари США та Ізраїлю по Ірану суттєво підняли ціни на енергоносії та загрожують світовій економіці тривалою кризою / © Associated Press

Війна проти Ірану, якщо вона не завершиться найближчим часом, загрожує завдати нищівного удару найбільшим економікам Перської затоки: Саудівській Аравії, ОАЕ та Катару.

Про це пише Bloomberg.

Якщо бойові дії триватимуть до квітня включно і призведуть до перекриття Ормузької протоки на два місяці, ВВП Катару та Кувейту може скоротитися на 14% вже цього року

«Для багатьох економік Затоки ця війна може мати більший короткостроковий вплив, ніж COVID», — зазначив Фарук Суса, економіст Goldman Sachs з питань Близького Сходу та Північної Африки.

Конкретні наслідки для різних секторів:

Нафта: ціни на нафту марки Brent перевищили $103 за барель на тлі зупинки трафіку через Ормузьку протоку і скорочення нафтовидобутку в Саудівській Аравії та ОАЕ.

Газ: колапс катарського експорту скрапленого природного газу (СПГ) перевернув догори дриґом світові газові ринки. Катар вважається найбільшим у світі експортером СПГ, постачаючи блакитне паливо до Японії, Південної Кореї, Індії та Європи.

Алюміній: Бахрейн частково скоротив виробництво на найбільшому у світі алюмінієвому заводі через блокаду Ормузької протоки.

Громадський та фінансовий сектори: під загрозою опинились нерухомість, туризм та інвестиційна активність в усіх без винятку країнах Затоки.

Найважчий удар серед усіх нафтових економік регіону отримають Катар, Кувейт та Бахрейн, вважають у Goldman Sachs. Картина для Саудівської Аравії та ОАЕ складніша.

Для пом’якшення бюджетного тиску країни Затоки можуть знову вийти на боргові ринки. Наразі інвестори на ринку облігацій ще не демонструють занепокоєння щодо наслідків війни для регіональних фінансів, повідомив Фаді Дженді, портфельний менеджер Arqaam Capital.

З іншого боку, для Китаю припинення імпорту іранської нафти за низькими цінами ймовірно посилить навантаження від тарифів Білого дому та краху ринку нерухомості.

Хто виграє від росту цін на нафту

Серед переможців від перебоїв у постачанні нафти та газу буде Росія. Різке зростання цін на нафту фактично ліквідувало б її дефіцит бюджету, давши Кремлю більше грошей для витрат на війну проти України.

Раніше повідомлялося, що Україна розробляла стратегію економічного виснаження Кремля, розраховуючи на неможливість Росії фінансувати колосальні виплати за загиблих на війні. Проте «нафтовий розворот» Дональда Трампа та глобальна дестабілізація через війну в Ірані надали Москві фінансовий кисень, відсунувши термін можливого колапсу російської економіки.