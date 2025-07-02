Найкращі роки для нарахування пенсії: як обрати 5 вигідних

Які роки беруть для нарахування пенсії

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При виході на пенсію кожен українець може вплинути на розмір своїх майбутніх виплат. Один зі способів — обрати п’ятирічний період, за який буде врахована заробітна плата при розрахунку пенсії. Така можливість стосується лише певного періоду — до 1 липня 2000 року. У ПФУ розповіли як правильно обрати ці роки, на що звернути увагу та чому це може значно вплинути на вашу пенсію

Як відбувається вибір років для пенсії

В Україні діє загальний порядок розрахунку пенсії, передбачений Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058 від 9 липня 2003 року. Основою є заробітна плата за весь страховий стаж, починаючи від 1 липня 2000 року, яка вже внесена до системи персоніфікованого обліку.

Тобто після 2000 року Пенсійний фонд автоматично враховує всю зарплату, і пенсіонер не має змоги самостійно обирати роки — система сама обчислює оптимальні коефіцієнти заробітку.

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Однак якщо до 1 липня 2000 року у вас була висока офіційна зарплата, її можна врахувати за будь-які 60 місяців (5 років) страхового стажу. Для цього «Берете до 2000 року будь-яку п’ятирічку, яку ви хочете. Після 2000-го враховується вся персоніфікація, і ви самі не обираєте роки для обчислення пенсії. Тоді там йде оптимізація і рахуються найоптимальніші місяці», — пояснили на гарячій лінії Пенсійного фонду.

Чи можна обрати 5 років не підряд

Так, це можливо. Важливо розуміти, що 60 місяців мають бути підрядними, але обирати їх можна не лише з останніх 5 років до 2000-го. За бажанням, людина може подати довідку про зарплату за будь-який п’ятирічний період навіть із 10–15 років стажу до липня 2000 року.

«Для обчислення пенсії враховується заробітна плата за будь-які 60 місяців стажу до 1 липня 2000 року незалежно від перерв — за умови підтвердження довідки первинними документами», — зазначили у ПФУ. Це можуть бути особові рахунки, відомості про нарахування заробітної плати, бухгалтерські документи тощо.

Які саме роки вигідно обирати

Найвигідніше обирати ті роки, коли зарплата була найвищою, навіть якщо ці роки були задовго до 2000 року. Наприклад, якщо у 1992 році ви отримували 120 грн, а у 1998-му — лише 60 грн, краще обирати перший період.

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«До 2000-го при виборі 5 років краще обирати ті місяці, коли була достойна заробітна плата. Спеціалісти зі свого боку вирахують, в якому році були більші коефіцієнти, і визначать суму щомісячних виплат», — наголосили в управлінні ПФУ. Система автоматично порівнює коефіцієнти зарплати за різні періоди та підставляє найвигідніші для вас значення в загальну формулу.

Як розраховується розмір пенсії

Формула для обчислення пенсії виглядає так:

П = ЗП КЗ КС, де:

П — розмір пенсії,

ЗП — середня зарплата по країні за 3 роки перед виходом на пенсію,

КЗ — коефіцієнт індивідуального заробітку (ваш дохід поділений на середній),

КС — коефіцієнт страхового стажу (кількість років страхового стажу / 35).

Власне КЗ і залежить від того, які роки обрано. Якщо до 2000 року була висока зарплата — цей коефіцієнт буде більшим, а отже й підсумкова пенсія — більшою.

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Що потрібно для підтвердження «п’ятирічки»

Довідка про заробітну плату за вибрані 60 місяців до 1 липня 2000 року.

Підтвердження довідки первинними документами — архівні відомості, особові картки, нарахувальні відомості підприємства.

Якщо підприємство ліквідоване — звертайтеся до державного архіву (обласного чи районного), де зберігаються бухгалтерські документи збанкрутілих організацій.

Чи завжди варто обирати 5 років до 2000-го року

Ні. ця можливість вигідна лише тим, хто мав дійсно високу зарплату до 2000 року. Якщо ж у вас переважно трудовий стаж після цієї дати, і зарплата була вища вже у 2000-х чи 2010-х роках, вибір «п’ятирічки» може навіть зменшити пенсію.

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Експерти радять, перед тим як подавати таку довідку, зверніться до Пенсійного фонду і зробіть попередній розрахунок. Це допоможе уникнути помилки та отримати максимальний розмір виплат.