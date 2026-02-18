ТСН у соціальних мережах

Найпопулярніша крупа в Україні різко зросла в ціні: українці готуються до удару по гаманцю

Найпопулярніша крупа в Україні продовжує стрімко дорожчати: за місяць ціна зросла майже на 4–5 гривень, досягнувши 50 грн за кілограм.

Автор публікації
Кирило Шостак
Гречана крупа, важливий продукт для здорового харчування, продовжує зростати в ціні. Якщо ще місяць тому прогнози аналітиків передбачали ціну близько 50 грн за кілограм, то зараз вона вже досягла цього рівня. За 2025 рік гречка подорожчала майже на 28%.

Про це свідчать дані Мінфін.

У грудні 2025 року середня ціна крупи становила 44,9 грн за кілограм, що на 5,5% більше, ніж у листопаді (42,5 грн). Вже на початку 2026 року темпи зростання прискорилися майже вдвічі.

Економіст Володимир Чиж пояснює, що основними причинами подорожчання є помірне зростання цін на зернові культури, погодні умови, сезонність та рівень урожаю. За його прогнозом, зростання могло становити 8−10%, і воно підтвердилося протягом місяця.

За даними порталу Мінфін, станом на 17 лютого середня ціна гречки в українських містах становить 50,1 грн за кілограм. Для порівняння, 17 січня вона коштувала 46,1 грн, тобто за місяць ціна зросла на 4 грн (приблизно 9%).

У різних торговельних мережах крупу можна знайти трохи дешевше — за 48 грн, проте навіть у цьому випадку місячне подорожчання становило 5%.

Нагадаємо, у січні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7%, а у річному вимірі — на 7,4%. Держстат опублікував інфографіку та деталі індексів цін.

Раніше повідомлялося, що Україні зростає собівартість хліба через дорожчу електроенергію, дефіцит кадрів та логістику. Пекарі пояснили, на скільки піднімуть ціни у лютому та які прогнози на рік.

