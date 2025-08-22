Найпопулярніші вакансії в Україні 2025 року та рівень зарплат

Робота в Україні

Станом на липень 2025 року у списку вакансій, на які найчастіше відгукуються українці, з’явилися нові лідери — пакувальник та бариста.

Про це повідомляє пресслужба "OLX Робота", передає УНІАН.

Хто заробляє найбільше, а хто — найменше

Згідно з дослідженням, найвищу зарплату серед популярних вакансій отримують водії — 33 000 грн на місяць. На протилежному боці рейтингу — прибиральниці з оплатою 12 375 грн.

Середні медіанні зарплати 2025 року:

різноробочий — 22 500 грн

виробництво/робітничі спеціальності — 24 000 грн

водій — 33 000 грн

продавець — 20 000 грн

пакувальник — 20 000 грн

початок кар’єри/студенти — 20 000 грн

вантажник — 21 500 грн

бариста — 18 250 грн

прибиральниця — 12 375 грн

охоронець — 15 250 грн

Аналітики OLX наголошують, що робітничі спеціальності залишаються у топі вже п’ять років поспіль.

Робітничі професії — це основа ринку праці. Попри зміну тенденцій, вони стабільно залишаються затребуваними. Такі вакансії часто не вимагають спеціальної освіти, але гарантують стабільний попит.

Хто втратив популярність

Дослідження також показало зниження інтересу до будівельних спеціальностей, готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Якщо 2021 року вони входили до топ, то вже від 2022-го поступово зникли з рейтингу.

Нагадаємо, 2026 року в Україні очікується зростання заробітної плати вчителів, і це є одним із ключових пріоритетів уряду. Водночас чиновники визнають, що реалізація цього завдання є непростим викликом.

За даними, у першому кварталі 2025 року середня зарплата по країні сягнула 23 460 гривень, тоді як педагоги отримували в середньому 14 307 гривень, що на 13,1% більше, ніж роком раніше.

Розмір окладу вчителя визначається тарифною сіткою залежно від категорії — від 10-го до 14-го тарифного розряду. Крім базової ставки, передбачені доплати: за вислугу років (10–30%), за престижність праці (5–30%) та нові надбавки — від січня 2025 року 1000 грн за роботу в несприятливих умовах, а від вересня ця сума зросте до 2000 грн.

Також уряд планує поетапне підвищення мінімальної зарплати в Україні. Від 1 січня 2026 року вона становитиме 8688 грн, а до 2028 року, згідно з прогнозами, перевищить 10 тисяч гривень.