Найпотужніша переробна компанія Індії відмовилась від російської нафти - Reuters

Раніше Індія засудила вбивства українців у Бучі.
Найбільша нафтопереробна компанія з Індії IOC виключила зі свого тендеру кілька сортів нафти, серед них – російську Urals.
Про це повідомляє Reuters.
Головний нафтопереробник Індії повідомив учасників ринку, що нафта Das, Eugene Island, Thunder Horse і Urals більше не входять до списку марок на його останньому тендері.
Нагадаємо, Індія, яка є давнім партнером Російської Федерації в Азії, засудила вбивство мирних жителів в українському місті Буча і закликала до незалежного розслідування.
Також індійська авіакомпанія Air India припинила продаж квитків на рейси Делі-Москва-Делі.
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